Rică Răducanu consideră că Rapid va domina play-off-ul: „Luăm campionatul anul ăsta!”

Rapid s-a calificat în play-off-ul Ligii 1. Rică Răducanu, fostul mare portar al giuleștenilor, a vorbit despre parcursul trupei lui Mutu,

Mai exact, acesta consideră că Rapid va câștiga toate meciurile. Iată ce a spus.

„Luăm campionatul anul ăsta!”

„Bine că am scăpat. De bine, de rău, cum stăm, excelent stăm. Am avut emoții, am fost și prin B. Stăm bine. Luăm campionatul anul ăsta. Acum începe play-off-ul, pac, pac, nu mai pierdem niciun meci și gata”, a spus Rică Rădcanu, potrivit Digi Sport.