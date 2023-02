Rică Răducanu își amintește momente amuzante din tinerețe: ”Am vrut să văr ce număr are la cămașă”

Rică Răducanu a povestit despre perioada în care a evoluat în tricoul celor de la Rapid. Răducanu a spus cum un coechipier a greșit o fază, iar el s-a dus și l-a luat de gât

Ulterior, Rică Răducanu a fost trimis în fața Comisiei de Disciplină.

„Rică are foarte mulți prieteni peste tot. Dacă ar fi să povestim, cred că ar trebui vreo 20-30 de emisiuni ca să spunem tot ce am pățit. Cea mai tare fază cu ‘Ricanu’ a fost când jucam la Rapid, cu Grigoraș fundaș central. La un moment dat, a greșit copilul și Rică s-a dus și l-a luat de gât”, a spus Sandu Boc.

„A ieșit scandal la Comisia de Disciplină. M-a chemat și eu le-am zis ‘Nu i-am făcut nimic, domnule, e prietenul meu’. El tot îmi spunea că eu plec în străinătate și atunci am vrut să văd ce număr are la cămașă. Am scăpat cu o etapă”, a declarat Rică Răducanu.