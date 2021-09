Rică Răducanu, supărat pe Daniel Niculae: ,,Ştie că e numărul meu! M-am şi enervat”

Rică Răducanu, fostul portar al Rapidului, este supărat pe Daniel Niculae, actualul preşedinte al formaţiei din Giuleşti.

Fostul goalkeeper susţine că a încercat să vorbească cu noul oficial de la Rapid, însă acesta nu îi răspunde la telefon. Acesta mai spune că a mai auzit şi de la alte persoane că Daniel Niculae nu le răspunde la telefon.

Rică Răducanu nu îşi explică de ce nu îi răspunde Daniel Nicuale, în condiţiile în care nu au mai comunicat de foaret multă vreme.

,,Știe că e numărul meu, dar nu răspunde. Cred că multora nu le răspunde. Am vrut să-l întreb ce face. De mult nu l-am mai văzut pe Nico, m-am uitat la televizor la meciuri. Eram la CSM, m-au scos la pensie și mi-a spus Gabi Szabo să merg la Rapid. M-am și enervat, să mă bage cineva în seamă. N-am trăit cu bani mulți, am avut lefurile pe care le aveam. Nu-mi trebuie abonament, eu am față comercială. Niciodată nu mi-a cerut nimeni nimic.”, a declarat Rică Răducanu, potrivit ProSport.