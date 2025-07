Risto Radunovic, încrezător înaintea debutului FCSB în Liga Campionilor: „Suntem clar favoriți cu Inter d’Escaldes!”

Jucătorul echipei FCSB, Risto Radunovic, a declarat, marți într-o conferință de presă, că este foarte clar că formația sa este favorită la câștigarea meciului cu Inter Club d’Escaldes, din prima manșă a turului I preliminar al Ligii Campionilor, dar acest lucru trebuie să fie decis pe teren.

„Suntem pregătiți. E clar că suntem favoriți, dar meciul se decide pe teren și vrem să dăm 100% pentru a obține victoria pe teren. Și ei sunt campionii unei țări, va fi greu. Noi avem suporteri aproape, jucăm acasă și ne dorim să câștigăm acest meci. Încă nu știm numărul de bilete vândute dar sperăm ca suporterii să vină într-un număr cât mai mare mâine să ne susțină în drumul pe care îl avem de parcurs”, a declarat Radunovic.

El s-a arătat încrezător că FCSB poate ajunge anul acesta în grupele celei mai importante competiții europene.

„Ajungerea în grupele Ligii Campionilor este un obiectiv mare, până acum nu am ajuns acolo și avem foame de rezultate mari. Cu dorința și unitatea pe care o avem în echipă eu am încredere că putem ajunge. Noi ne dorim să avem un progres în fiecare an, acum am ajuns la două campionate consecutive, vrem să continuăm și anul acesta. Eu mi-aș dori să câștigăm și cupa și campionatul”, a mai spus jucătorul muntenegrean.

Jucătorii Risto Radunovici și Dennis Politic, împreună cu antrenorul Elias Charalambous, au prezentat suporterilor FCSB trofeul Supercupei României, câștigat în fața echipei CFR Cluj, cu scorul de 2-1, în cadrul unui eveniment care a avut loc, marți, la Muzeul Fotbalului din Capitală. Cei trei au acordat autografe suporterilor și s-au fotografiat cu aceștia.

Echipa de fotbal FCSB va întâlni, miercuri, de la ora 20:30, pe stadionul Steaua, formația Inter Club d’Escaldes, din Andorra, în prima manșă din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.