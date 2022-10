Risto Radunovic, mesaj clar după egalul cu Anderlecht: „Trebuie să luăm lecţii din meciurile astea, şi la anul să ne calificăm din nou şi jucăm mai bine!”

FCSB a înregistrat un rezultat onorabil contra belgienilor de la Anderlecht (2-2). Deși conduși de 2 ori, bucureștenii au avut forța necesară de a reveni în joc de fiecare dată.

Risto Radunovic, fundașul muntenegrean al FCSB-ului, a oferit o primă reacție după meci. Acesta a transmis un mesaj clar după egalul cu belgienii.

„Trebuie să luăm lecţii din meciurile astea, şi la anul să ne calificăm din nou şi jucăm mai bine!”

„Da, e important că am făcut un meci bun. Am jucat de la egal la egal cu ei. E o echipă foarte bună. E echitabil rezultatul, dar am vrut să câştigăm. Este foarte important că nu am pierdut meciul, că am obţinut un punct. Am jucat cu echipele mari din Europa. E un plus pentru noi, pentru meciurile viitoare.

Am făcut un meci bun. Ei au jucători de naţionala Belgiei, foarte mulţi jucători buni. Cele două meciuri cu Silkeborg sunt de uitat. Nu putem să întoarcem rezultatele, de mulţi ani nu am mai jucat în Europa, trebuie să luăm lecţii din meciurile astea, şi la anul să ne calificăm din nou şi jucăm mai bine.

Avem moralul bun, echipa creşte, trebuie să continuăm aşa. (n.r. i-ai pasat lui Andrea Compagno la primul gol) Vedem dacă ma va scoate la masă acum.

Când am ieşit a încălzire, am zis că aşa ceva nu are nicio echipă din lume. Vin foarte mulţi suporteri”, a declarat Risto Radunovic, la finalul meciului din Conference League.