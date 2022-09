Risto Radunovic, spune că este vina lui după egalul cu Voluntari: ”Asta nu merită nici clubul, nici fanii!”

FCSB a încheiat la egalitate, scor 1-1, luni, pe teren propriu, cu FC Voluntari, într-un meci contând pentru etapa a X-a din Superliga de fotbal.

Ilfovenii au reuşit să egaleze în minutul 90+7, printr-un gol marcat din penalty. La finalul meciului, Radunovic a spus că este vina lui înfrângere.

”O seară foarte tristă pentru noi, dar mai ales pentru mine. Din cauza mea nu am câștigat meciul. În ultimele secunde am alunecat pe lângă adversar, dar l-am atins. Sunt foarte afectat.

Am alunecat, dar l-am atins! Am alunecat singur, nu am vrut să joc mingea, să intru în duel, am alunecat. Sunt foarte trist, s-a întâmplat în minutul 95 și pierdem puncte.Asta nu merită nici echipa, nici clubul, nici suporterii”, a spus Radunovic.

”Este o dezamăgire mare, dar trebuie să ieșim din situația asta. Dacă nu era penalty, era 1-0 și gata. În seara asta, am fost ghinionist. În următorul meci trebuie să câștigăm.

Trebuie să fim focusați, să muncim mai mult și să ieșim împreună din situația asta.Așteptăm meciul cu Craiova, ca să facem o partidă mai bună decât în seara asta”, a mai spus Radunovic.