Româncele, la înălțime! Sorana Cîrstea, succes de răsunet la Australian Open

Sorana Cîrstea (31 de ani, numărul 38 WTA) a trecut de primul tur de la Australian Open, după o victorie mare obținută în fața cehoaicei Petra Kvitova (31 de ani, locul 19 mondial), scor 6-2, 6-2!

Sportiva din România a început ca din tun primul Grand Slam al anului și a trecut fără emoții de prima adversară. Sorana a învins-o după doar o oră și 12 minute pe fostul număr 2 mondial și favorita 20 din cadrul întrecerii de la Melbourne. În turul secund, românca o va întâlni pe Kristina Kucova (locul 96 WTA).

La finalul partidei, Cîrstea a oferit și prima sa declarație și a glumit pe seama faptului că se află deja la a 14-a ediție de Australian Open.

”14 ediții? Pare că sunt bătrână. Au fost câțiva ani dificili. Să fiu aici înseamnă mult pentru mine. Sunt bucuroasă să pot juca în fața publicului australian. Am făcut câteva lucruri înainte de startul turneului. Am fost să văd pinguini, să hrănesc cangurii… am încercat să îmi iau mintea de la tenis și cred că Australia e locul meu preferat, dar și locul preferat al jucătorilor.

Evident, a fost mult mai bine decât m-am așteptat. Am jucat multe meciuri cu Petra și mereu a fost greu. Am câștigat unele, am pierdut altele, dar ea e tot timpul o adversară dură, indiferent de rundă sau zi.

Sunt foarte mulțumită cu modul în care am jucat azi, a fost, pur și simplu, peste așteptări. Chiar dacă a fost cu un an în urmă, m-am uitat la meci, m-am uitat pe statisticile de atunci și am încercat să aplic ce a mers bine azi”, a spus Sorana Cîrstea, la finalul duelului cu Petra Kvitova.