România, calificată la Campionatul European de handbal feminin – Neagu and co. au făcut spectacol de Paște

România a învins Austria, scor 38-29, și s-a calificat la Campionatul European de handbal feminin din finalul anului.

Pentru calificarea la Campionatul European, România are nevoie de o victorie în fața primei reprezentative a Austriei. Lotul convocat de Adi Vasile pentru meciul decis este:

Partida a curs în favoarea româncelor, determinate și hotărâte, fetele au reușit să se desprindă în din primele minute, iar scorul devine 5-1. Cristina Neagu, monumentală în partida din această seară a dus naționala spre calificarea directă. În minutul 14, austriecele au revenit și au egalat la 8, moment în care Adrian Vasile a cerut time-out.

Fakes the standing shot and goes for the jump shot, @CrisNeagu8 keeps everyone guessing… 🇷🇴✨#ehfeuro2022 pic.twitter.com/qA4yj4qoZN

— EHF EURO (@EHFEURO) April 24, 2022