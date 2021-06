România, sub Ungaria: ,,La noi problema este cu mentalitatea”

România nu s-a calificat la Campionatul European 2020, turneu la care Ungaria a făcut senzaţie chiar dacă a fost eliminată după egalul cu Germania, scor 2-2.

Răzvan Lucescu, antrenor la PAOK Salonic, a vorbiz despre cum ar fi putut arăta România la EURO 2020. Acesta este de părere că elevii lui Mirel Rădoi nu s-ar fi ridicat la nivelul Ungariei.

Mai mult, Răzvan Lucescu spune că România nu a fost niciodată o forţă în Europa.

,,Dacă România putea să fie ca Ungaria la EURO 2020? Nu cred! Noi avem jucători de altă natură, mai talentați. Ei sunt mai disciplinați. La noi problema este cu mentalitatea.

Ungurii au arătat o determinare deosebită. Ungaria a traversat o foarte lungă perioadă în care fotbalul pentru ei era zero. Dacă înțelegem că și noi traversăm o perioadă slabă și facem ceea ce trebuie, vom reveni acolo unde am fost. Niciodată nu am fost o forță în Europa.”, a declarat Răzvan Lucescu, pentru Digisport.

