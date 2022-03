Românul care este prieten cu Putin: „Ne-am întâlnit regulat, vorbim des la telefon. Avem o relație mai mult decât corectă”

Marius Vizer, președinte al Federației Internaționale de Judo, este un român care, prin natura meseriei sale, a avut întâlniri dese de-a lungul timpului cu Vladimir Putin, temutul lider care este în centrul atenției în aceste zile. Vizer a povestit în presă cum a decurs prima sa întâlnire cu Putin. Cei doi au rămas chiar prieteni și au păstrat legătura.

,,L-am întâlnit pentru prima dată pe Vladimir Putin în 1999, la Moscova. Am asistat împreună la un concurs de judo. Primul contact a fost mai mult decât protocolar. Nici nu se putea altfel, în jurul sau nu zbârnâia nici musca.

Când am preluat șefia Federației Internaționale de Judo, l-am numit pe Putin președinte de onoare. M-a felicitat pentru această realizare, iar relațiile au început să se strângă.

De la an la an ne-am întâlnit regulat… Vorbim des la telefon și ne felicităm reciproc cu ocazia zilei de naștere. Dacă nu dau de el, îi laș un mesaj secretarei și mă sună înapoi.

Am o relație mai mult decât corectă cu Putin. Cum este în afară mediului oficial? Extrem de degajat și simplu”, declara Marius Vizer într-un interviu acordat în 2018, potrivit Libertatea.

Cosmin Gușă, un apropiat al lui Marius Vizer, a declarat în decembrie 2021:

,,Vizer e prieten cu Putin. Putin îl respectă foarte mult, stă de vorbă cu el, i-am văzut în diverse ipostaze de comunicare amicală. Putin a lăsat și el să se înțeleagă asta la toate competițiile la care a fost invitat. Putin a practicat ceva judo și avem și un român care l-a bătut pe vremuri, un judoka de la Dinamo (n.r. – Cornel Roman). Chiar dacă nu mai practică judoul, Putin își mai pune kimonoul și aduce bani.

M-am văzut cu consilierii lui Putin. Nu m-am întâlnit cu Putin ca să nu-l supăr pe Adrian Năstase, un alt partener și prieten de-ai mei. Putin nu voia să se întâlnească cu Năstase, ci cu mine, într-o vizită la Moscova. Nu-l suporta pe Năstase în 2002”, a declarat și Cozmin Gușă, conform gsp.ro.