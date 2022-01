Românul care lucrează pentru Mercedes a explicat de ce a pierdut Hamilton titlul mondial: „Asta ne-a costat”

Lewis Hamilton și Max Verstappen au dus o bătălie fantastică pentru supremație în ultima etapă a sezonului disputată la Abu Dhabi și în urma căreia olandezul a ieșit învingător.

Vlad Petrescu a trăit intens acele momente are au ținut lumea cu sufletul la gură. El este inginer proiectant la concernul german pentru care care concurează și septuplul campion mondial.

„Noi n-am scăzut nivelul, dar nu am adus la fel de multe îmbunătățiri din 2020 în 2021 așa cum o făceam anii trecuți. În principal, pentru că am început încă din 2020 să ne focusăm puternic pe sezonul 2022. Știam că multe echipe care acum sunt la mijlocul clasamentului aveau să aleagă cartea pe termen lung, să nu se concentreze foarte mult pe 2021.

Sunt sigur că echipe precum Aston Martin, McLaren au început din timp să se focuseze pe noile reguli, pe mașina din 2022, astfel încât să facă un mare salt în acest an, de pe locurile 4-5 direct pe locul 1. De asta am fost prudenți, am vrut să ne pregătim din timp și să dezvoltăm mașina pentru 2022 cât mai atent. Asta ne-a costat în privința campionatului piloților, dar cel al constructorilor a fost câștigat pe merit”, a mărturisit tânărul de 26 de ani, pentru Gsp.

CITEȘTE ȘI –>> Fostul fotbalist Florin Hidișan are nevoie de ajutor pentru a învinge cancerul

Vlad este în echipa Mercedes de aproape 3 ani și dezvăluie că marele rival al lui Hamilton a fost idolul său până să intre în lumea Marelui Circ.

„În 2016 am mers în Malaysia cu niște prieteni olandezi, iar coincidența a făcut ca în acel weekend să fie un Grand Prix. Am mers, țin minte că mi-a plăcut foarte mult de Max (Verstappen). Lewis (Hamilton) a avut o problemă foarte mare la motor, s-a oprit fix în fața mea. Am zis: «eh, mai bine țin cu cineva care are motoare mai performante, care nu se strică atât de des».

În primul meu an ca fan Formula 1 l-am susținut pe Max, avea o vârstă apropiată de a mea, l-am văzut ambițios, un pic agresiv pe circuit… nu la fel de mult ca acum. Abia când am ajuns în UK mi-am dat seama că Mercedes este la un cu totul alt nivel și am început să realizez ce moștenire are în Formula 1. Chiar dacă echipa nu este la fel de veche ca Ferrari, a dovedit foarte multe într-un timp foarte scurt”, a mai povestit românul.