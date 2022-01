Românul spre care vor fi ațintiți toți ochii la Cupa Africii: „Am avut misiuni de scouting sau antrenorat în 27 de țări!”

Mario Marinică va fi selecționerul naționalei statului Malawi la competiția care va avea loc în perioada 9 ianurie-6 februarie, în Camerun.

Acesta este un fel de globe-trotter după experiențele inedite din cariera sa.

„Practic, sunt 27 de țări în care am fost cu anumite misiuni de scouting sau antrenorat și nu vorbesc de o zi sau două. Am avut o experiență interesantă. Am avut câteva satisfacții. În primul rând, la Leyton Orient. Am lucrat cu doi copii care ulterior au ajuns în Premier League. Am lucrat la Crystal Palace cu mai mulți sportivi dintre care 11 au fost promovați la prima echipă și au contribuit la promovarea echipei în Premier League.

Satisfacția cea mai mare a fost când am reușit să văd ceva într-un talent pe care alții n-au reușit să îl descopere. Și ulterior jucătorii respectivi au ajuns la un nivel destul de ridicat. În Tanzania am câștigat Cupa Africii Centrale și de Est și în Champions League în Africa, am eliminat campioana Africii de Sud și am învins-o pe Esperance Tunis, care era locul 2 în Africa, noi fiind în momentul respectiv pe locul 143 între cluburi”, a povestit Mario Marinică, pentru Pro Sport.

Malawi este la a treia participare la turneul final de pe continentul negru. La ediția din acest an, naționala africană se va duela în grupă cu Senegal, Zimbabwe și Guinea.

„Este o grupă foarte grea pentru noi. Toate celelalte echipe au jucători care joacă în Europa, jucători foarte titrați. Șansele noastre nu sunt nemaipomenite, dar avem o strategie, un plan bine pus la punct și sper că va da roade.

Într-adevăr Malawi este o țară cu greutăți foarte mari financiare și fotbalul este „mâncat pe pâine”, cum se zice. Este o speranță a oamenilor de rând, este un mod de a se elibera de greutățile lor. Așteptările sunt mari, ca peste tot. Nimeni nu vrea ca o echipă națională să fie ultima în grupă, spre exemplu”, a mai precizat antrenorul de 57 de ani.