Romelu Lukaku s-a săturat de Londra și anunță: „Sper din suflet să mă întorc la Inter”. Reacția tranșantă a lui Thomas Tuchel

Romelu Lukaku este unul dintre jucătorii exponențiali de la Chelsea, dar a iscat un scandal în cadrul clubului londoneze, iar Thomas Tuchel a reacționat imediat.

Transferat în vară de la Inter Milano, unde a cucerit titlul în Italia, pentru 115 milioane de euro, record în istoria grupării engleze, atacantul de 28 de ani este nefericit la Londra și dorește să se întoarcă în Serie A.

BREAKING: Miserable Romelu Lukaku hits out at Thomas Tuchel over current Chelsea situationhttps://t.co/XriRihEcHj pic.twitter.com/XK6EeCiBjd — Mirror Football (@MirrorFootball) December 30, 2021

”Fizic sunt bine. Dar nu sunt mulțumit de situația de la Chelsea. Tuchel a ales să joace cu alt sistem. Nu voi renunța, voi fi profesionist. Nu sunt mulțumit de situație, dar sunt profesionist și nu pot renunta acum.

Cred că tot ce s-a întâmplat vara trecută nu trebuia să se întâmple așa. Cum am plecat de la Inter, cum am părăsit clubul, cum am comunicat cu fanii Interului. Asta mă deranjează pentru că nu era momentul potrivit. Acum este momentul potrivit să-mi împărtășesc sentimentele.

#Lukaku: "Voglio chiedere veramente scusa ai tifosi dell'Inter. La maniera come me ne sono andato, doveva essere in altro modo. Spero dal profondo del cuore di tornare all'Inter non a fine carriera ma a un livello ancora buono per sperare di vincere di più.Non doveva andare così" pic.twitter.com/NYeEF3XGa6 — Daniele Mari (@marifcinter) December 30, 2021

Întotdeauna am spus că o am pe Inter în inimă, știu că mă voi întoarce la Inter, sper cu adevărat. Sunt îndrăgostit de Italia. Sper din suflet să mă întorc la Inter nu la sfârșitul carierei, ci când voi fi încă la cel mai înalt nivel pentru a câștiga mai multe împreună”, a declarat Lukaku, într-un interviu, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Reacția lui Romelu Lukaku l-a enervat pe antrenorul Thomas Tuchel, care i-a răspuns pe măsură.

Nu îmi place ce a spus pentru că aduce zgomot degeaba. Se creează o situație tensionată de care nu avem nevoie, pur și simplu nu ne ajută cu nimic aceste declarații. Pe de altă parte, nu ar trebui să facem un mare caz din ce a spus Lukaku, să nu privim mai departe de ce a zis. E foarte ușor să scoți declarația din context și să vii cu titluri de primă pagină.