Ronaldinho a spus cine e cel mai bun fotbalist din istorie! Primul nume rostit a stârnit hohote de râs

Marele fost fotbalist Brazilian Ronaldinho a declarat, sâmbătă, la Cluj, că dacă ar fi să aleagă cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor dintre Pele și Maradona, i-ar alege pe amândoi, dar că, totuși, fiind și el brazilian, ar opta pentru Pele.

„Sunt fericit că sunt atâția copii care nu m-au văzut jucând și care se bucură”, a recunoscut el

„Amândoi sunt mari idoli, fiind inegalabili. Evident, brazilian fiind, tind să spun că Pele, însă fiecare a avut magia lui”, a afirmat Ronaldinho.

Într-o primă fază, însă, el l-a nominalizat pe olandezul Wesley Sneijder, prezent și el la conferința de presă, moment în care absolut toți cei prezenți au izbucnit în râs.

El a mai spus că se simte ca acasă la Cluj, unde a fost primit cu multă căldură și unde speră să revină.

‘Sunt fericit că am venit la Cluj și încântat. E o plăcere enormă, am fost primit cu brațele deschise. Fotbalul continuă magic, sunt jucători care îl fac magic și care vor duce mai departe magia acestui sport. Sunt fericit că sunt atâția copii care nu m-au văzut jucând și care se bucură. Mă simt recunoscător că am fost admirat de atâta lume, nu mă gândeam că voi ajunge aici, atât de departe de casă’, a adăugat Ronaldinho.

Ronaldinho va participa în cursul serii, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, la un meci demonstrativ. Alături de el, în echipa internațională vor mai juca Adriano, Marco Materazzi, Wesley Sneijder, Julio Cesar, Ricardinho, Kevin Kuranyi și Cristian Zaccardo, iar din echipa României vor face parte Adrian Mutu, Bogdan Lobonț, Răzvan Raț, Cosmin Contra, Adrian Ilie, Alexandru Chipciu și Florin Cernat. Antrenorul echipei României este Ioan Ovidiu Sabău.