Ronaldo Deaconu, avertizat după ce a semnat cu Farul: „Aştept să aducă un plus”

Mijlocaşul român a semnat cu Farul acum 4 zile. Dorit și de Dinamo, el a preferat să revină sub comanda lui Gheorghe Hagi.

„De la Deaconu aştept să aducă un plus”, a transmis Gheorghe Popescu

Înțelegerea se întinde până în vara anului 2026. Președintele grupării de la malul mării, fostul internațional Gheorghe Popescu, i-a transmis un mesaj jucătorului.

„De la Deaconu aştept să aducă un plus. Lucrul care ne-a lipsit în prima parte a campionatului este că jucătorii pe care i-am adus nu au adus plusul pe care îl aşteptam.

Jucătorii de anul trecut s-au accidentat, n-au mai avut evoluţiile de anul trecut, nici Mazilu, nici Louis Munteanu, Alibec a plecat.

Toate aceste circumstanţe au dus ca noi să ajungem pe locul şase. Aştept ca jucătorii care au avut oscilaţii să revină la forma de anul trecut”, a declarat Gică Popescu, la Orange Sport.

Ronaldo Deaconu vrea să câștige titlul cu Farul

Ronaldo Deaconu şi-a făcut junioratul la Academia Gheorghe Hagi, iar apoi a evoluat pentru formaţiile neerlandeze de tineret Feyenoord şi Twente Enschede.

La seniori a trecu pe la mai multe echipe din România, cum ar fi ASA Târgu Mureș, Concordia, Sepsi și Gaz Metan Mediaș, iar în ultimele două sezoane a jucat pentru polonezii de la Korona Kielce.

„Sunt foarte fericit că am venit la Farul. Am negociat în 30 de secunde totul, am fost sunat, m-au întrebat ce vreau, am acceptat.

A fost cea mai scurtă negociere pe care am avut-o. Au fost cele mai inspirate 30 de secunde din viaţa mea, vreau să mă bat la titlu şi la grupele Ligii Campionilor”, spunea Deaconu, după semnarea contractului.