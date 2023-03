Ronny Levi a fost întrebat despre Becali. Ce a spus fostul antrenor de la FCSB: ”M-a trimis acasă!”

Ronny Levy a antrenat în România în ianuarie 2010 – august 2010 şi iunie 2011 – septembrie 2011, pe Unirea Urziceni şi FCSB.

Antrenorul a fost prezent la meciul naționalei României U21 și a fost întrebat despre Gigi Becali.

”(n.r.Vă este dor să lucrați cu Gigi Becali?) A fost în urmă cu mult timp. Dar știți cum este, fiecare patron are stilul său. Unul este așa, altul în alt fel.

(n.r. A fost greu să lucrați cu el?) A fost o persoană plăcută, nu am vorbit cu el prea mult. Atunci când am făcut-o, a fost foarte ok cu mine, până m-a trimis acasă (n.r. râde)”, a spus Ronny Levy, care a fost prezent la meciul România U21 – Portugalia U21 0-2.