Rotaru, apel disperat după explozia de infectări de la Craiova: „Să se amâne toată etapa!”

CS U Craiova se confruntă cu probleme serioase din punct de vedere al efectivului, astfel că oltenii se gândesc chiar să amâne duelul cu Rapid, primul din 2022!

Cu doar câteva zile înainte derby-ului cu Rapid, lotul lui Laurențiu Reghecampf este decimat din cauza ultimelor infectări, iar „juveții” au cerut chiar amânarea jocului. Mai mult de atât, Mihai Rotaru a venit cu o nouă propunere și cere ca întreaga etapă să nu aibă loc, asta pentru a se evita o eventuală explozie de cazuri de COVID-19, ținând cont că majoritatea echipelor au călătorit în străinătate în ultima perioadă.

„În momentul asta nu ştim dacă se joacă. Noi am cerut o amânare la Ligă, dar să ne programeze în aceeaşi etapă. Am cerut să jucăm luni, încă nu am primit un răspuns. Dacă nu, vedem cum vom sta sâmbătă. În rândul jucătorilor erau 11 infectaţi ieri. Dacă mai adăugăm şi accidentaţii, ajungem undeva spre 20, şi nu ştim ce rezultate vom primi la testarea de ieri.

Cei de la Rapid au fost de înţeles, nu au fost probleme. Dar, în acest moment, din ce am citit, cred că ar fi mult mai bine ca această etapă să se amâne. Eu am văzut cu ochii mei ce înseamnă raspândirea acestui Omicron, avantajul este că nu sunt simptome grave, dar tot trebuie să stai în carantină.

Ar fi mai bine că toată etapa să se amâne. Uite, avem încă doi jucători găsiţi pozitiv, acum mi-a venit un mesaj. Deci, sunt 13! Va fi o explozie la toate echipele din România sau la 80% din ele. CFR vine din Spania, unde e nenorocire. Cred că ar fi o soluţie amânarea în totalitate a primei etape”, a declarat Mihai Rotaru, la ProX.