Roxana Ciuhulescu, cel mai greu moment al vieții sale: „Am văzut preotul, m-a miruit și mi-a citit ceva”

Roxana Ciuhulescu a făcut handbal de performanță, deși puțini știu acest lucru despre ea. Vedeta TV este actualmente consiliera ministrului Sportului și a povestit momentele grele prin care a trecut atunci când era o tânără sportivă.

„Eu am făcut handbal de performanță și m-am lăsat pentru că am avut un accident urât pe teren. Am trecut prin două operații. Am jucat handbal de la 12 la 18 ani. Am făcut parte din aceeași generație cu Carmen Amariei, am fost colege la lotul național. Am jucat ca inter la club, iar la națională eram pivot. Nu am avut o carieră lungă și de aceea lumea nu mă știe.

Venisem din cantonamentul naționalei sub 18 ani. Trebuia să stau acasă câteva zile, dar îmi era dor de echipa de club și m-am dus la echipă. Eu mă antrenam deja cu senioarele de la clubul Antilopa. Am intrat în meci și m-am accidentat. Am suferit o ruptură de ligament încrucișat și ruptură de menisc. Aveam 18 ani. Am fost prinsă între două jucătoare, mi-au prins piciorul… Nu știu. Am urlat, am fost dusă la spital și am stat cu piciorul în ghips vreo 8 săptămâni. Ulterior, am fost operată.

La câteva ore după operație, doctorul mă tot împinge să mă plimb. Ziceam «Domnule doctor, nu pot să îmi simt piciorul». El spunea «Nu există așa ceva. Ți-a trecut anestezia. Dă-te jos». M-am dat jos, ajutată de o asistentă. La un moment dat am amețit și am căzut pe piciorul operat. Tubul care făcea drenajul mi-a secționat ligamentul. Am urlat, am plâns în hohote.

Când mă duceam către salon, urlând și ținându-mă de femeia aceea care era jumătate din mine, din sens opus venea un preot. Mă gândeam «Doamne, azi e ziua în care mor». A venit preotul, m-a miruit, mi-a citit ceva. Am zis că mor în ziua aceea.

A urmat o perioadă de recuperare, m-am întors la echipă, iar în prima săptămână m-am accidentat din nou. Eram programată la o nouă operație, dar am zis «Gata! Nu mă operez, prefer mă las de sportul de performanță». Am suferit ca un câine. Timp de 6 luni nu îmi găseam rostul. Totul mi-a fost năruit.

După 6 luni m-am dus la Dinamo și am făcut volei. Se pregăteau să mă legitimeze, dar m-am accidentat iar. Mi-am dat seama că nu mai pot face sport de performanță”, a mărturisit Roxana Ciuhulescu la GSP Live.