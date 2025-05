Ruben Amorim spune că este pregătit să plece de la Manchester United fără nicio compensaţie financiară

Tehnicianul formaţiei Manchester United, Ruben Amorim, a declarat că este încrezător că este încă omul potrivit pentru această funcţie după eşecul din Liga Europa, în faţa celor de la Tottenham Hotspur, dar că va demisiona fără nicio compensaţie dacă oficialii clubului vor crede altceva, relatează Reuters.

Amorim şi jucătorii săi au sperat să salveze ceva dintr-un sezon jalnic, în care se află pe locul 16 în Premier League, cu un meci înainte de final.

„În acest moment, nu am de gând să fiu aici să mă apăr, nu este stilul meu”, a declarat Amorim reporterilor. „Nu pot să o fac, este foarte greu pentru mine.

„Aşa că nu am ce să le arăt fanilor şi să le spun ‘Mă voi îmbunătăţi din cauza asta, am aceste probleme’, nu voi face nimic. În acest moment, este un pic de credinţă. Să vedem. Sunt întotdeauna deschis, dacă membrii consiliului de administraţie şi fanii simt că nu sunt omul potrivit, voi pleca a doua zi fără nici o conversaţie despre compensare „.

Ratarea Ligii Campionilor este costisitoare, coproprietarul Jim Ratcliffe estimând beneficiul financiar al calificării între 80 şi 100 de milioane de lire sterline (107-134 de milioane de dolari) în venituri din drepturi TV; meciuri şi comerciale.

„Este greu pentru un club ca noi să nu fie în Liga Campionilor, dar acum trebuie să ne ocupăm de asta cu un plan diferit, chiar şi cu piaţa transferurilor”, a spus Amorim.

„Dar asta înseamnă că avem mai mult timp, mai mult timp să ne gândim şi să lucrăm în timpul săptămânii şi să fim mai buni în Premier League. Aceasta va fi concentrarea noastră. Ştiu că va fi greu, ştiu că am pierdut în faţa unei echipe engleze, ştiu că presiunea fanilor va fi foarte mare în sezonul următor. Dar vă garantez că nu voi renunţa, nu voi pleca, aşa că sunt foarte încrezător. Am fost întotdeauna foarte sincer cu voi, băieţi. Nu am jucat perfect astăzi, dar am fost mai buni decât adversarul”, a spus Amorim. „În a doua repriză am încercat totul, cu fundaşii centrali larg, centrări, intrări în careu. Cred că astăzi nu a fost ziua potrivită”.

Au existat întrebări cu privire la faptul că United a mers înapoi de când portughezul i-a succedat lui Erik zece Hag după demiterea fostului manager la sfârşitul lunii octombrie.

„Nu sunt de acord (că mergem înapoi)”, a spus Amorim. „Am avut câteva rezultate proaste, dar cred că ne-am îmbunătăţit în anumite domenii. Am fost competitivi în mai multe meciuri în care nu am marcat. Înţeleg că sunt un tip tânăr. Dar înţeleg, de asemenea, că dacă am avea ocaziile pe care le-am avut în a doua repriză, dacă am reuşi să marcăm unul, jocul ar fi trebuit să fie diferit, această conferinţă de presă ar trebui să fie atât de diferită”, a subliniat el.