S-a găsit golgheter pentru naționala României: „Nici Mutu, nici Pancu, nici Ganea nu aveau execuțiile lui!”

Actualul selecționer al naționalei de tineret a României, Florin Bratu, a dezvăluit numele fotbalistului care este așteptat să rupă plasele pentru prima reprezentativă!

Tehnicianul în vârstă de 42 de ani l-a nominalizat pe Louis Munteanu, actualul jucător al celor de la Fiorentina. Atacantul în vârstă de doar 19 ani este pariul lui Bratu pentru următorii ani și a dezvăluit că fostul elev al lui Gică Hagi deține niște calități rare, iar execuțiile acestuia sunt cu mult peste ale lui Mutu, Ganea sau Pancu.

Totodată, „Bratone” a ținut să îi dea și câteva sfaturi tânărului jucător, căruia i-a transmis să își dorească maximum de la el și să încerce să evolueze cât mai mult posibil de acum înainte pentru echipa de club.

„Un jucător pe care vreau să îl câștigăm anul viitor este Louis Munteanu. A fost la mine acum, dar nu joacă la club. El este la Primavera. Apare în ultimele meci ca rezervă la prima echipă, dar încă nu joacă. L-am văzut acum, nici eu, nici Mutu, nici Pancu, nici Ganea, niciunul nu aveam execuțiile pe care le are el. I-am spus, trebuie să își dorească mai mult. A fost și accidentat, are nevoie de ambiție și va fi super.

Eu când nu am jucat la Nantes, în 2004, am plecat. Am venit la Dinamo și am jucat. Când am simțit că nu joc, am plecat. Am vrut să fiu în activitate. Asta îmi doresc. Louis Munteanu are doar 19 ani, parcă îl știm de o viață. Trebuie să se dezvolte în continuare. Are toate calitățile, are tărie de sine, e stăpân pe execuțiile lui, nu are trac, nu are frică. Probabil lipsa jocurilor l-a afectat. Eu îmi doresc să revină la nivelul pe care îl avea la Viitorul.”, a spus Florin Bratu, la GSP.