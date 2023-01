S-a încheiat amicalul Al-Nassr și Al-Hilal – PSG 4-5! Ronaldo a marcat 2 goluri și a fost ales „Omul Meciului”!

Al-Nassr și Al-Hilal au format o echipă best-off și au jucat un amical de lux în compania celor de la PSG. Francezii au câștigat cu scorul de 5-4.

Cristiano Ronaldo a debutat la noua sa echipă și a înscris 2 goluri. Portughezul a fost ales „Omul Meciului”.

MOTM in his first game in Saudi Arabia. Just Cristiano Ronaldo things 😤 pic.twitter.com/Ggabxkryk6

— GOAL (@goal) January 19, 2023