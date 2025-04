S-a tras la sorți tabloul de la CM de snooker! Ronnie O’Sullivan îl va înfrunta pe cel pe care l-a numit „un coșmar nenorocit”

Campionatul Mondial de snooker are loc de azi, 19 aprilie, până pe 5 mai, în foaierul celebrului Teatru Crucible din Sheffield.

O’Sullivan îl conduce pe Carter cu 24-3 la meciurile directe

De șapte ori campion mondial, la egalitate cu Stephen Hendry, englezul Ronnie O’Sullivan (cs 5) va juca în primul tur au al lui compatriot Ali Carter (locul 18 în lume), venit din calificări.

Ronnie a câștigat 24 dintre cele 27 de meciuri directe, inclusiv în cele două finale de Campionat Mondial, din 2008 (18-8) și 2012 (18-11). O’Sullivan luptă pentru un al optulea titlu mondial, record în materie, dar încă nu a confirmat dacă va concura.

În ianuarie 2024, O’Sullivan l-a învins pe Carter cu 10-7 în finala Mastersului, după care cei doi jucători au avut un schimb dur de replici.

Carter i-a insultat pe fanii adversarului lui, numindu-i „proști” care „nu au suficient creier”. De asemenea, l-a acuzat pe O’Sullivan că și-a suflat nasul pe podea.

„S-au întâmplat câteva lucruri care au trecut neobservate acolo. Bine, nu au cum să treacă neobservate, oricine are ochi și creier a văzut ce s-a întâmplat. De-a dreptul dezgustător, dar nimeni nu vrea să zică nimic despre asta.

Este un comportament jalnic din partea unui profesionist. Dacă se ascunde gunoiul sub preș, nu e deloc bine. Dacă am avut ceva să ne spunem? Nu, nu am ce cuvinte să-i adresez”, a spus el la vremea respectivă.

Răspunsul dur al lui O’Sullivan la acuzele lui Carter

Replica „Rachetei” a venit la conferința de presă. „Nu vorbesc cu el de 20 de ani. Ne antrenam împreună când era un copil și ne înțelegeam destul de bine. Acum vine și vorbește mizerii despre mine. Mi se rupe p**a!

Știți cum e ca om, toată lumea știe, are probleme. De ce are probleme cu mine? Pe mine nu mă interesează, n-are c***e. Cu cât o să comenteze mai mult, cu atât o să-l pedepsesc mai tare. Își sapă groapa singur, ar trebui să-și revizuiască viața aia mizerabilă.

Asta e, mi-am spus partea. Să joci snooker împotriva lui este un coșmar nenorocit. Nu este deloc o persoană plăcută. Lasă un sentiment negativ de fiecare dată când e în jurul mesei de snooker. Aveți ce scrie acum. Mi se rupe p***, am spus-o, gata!”, a răbufnit O’Sullivan.

În luna ianuarie a acestui an, el a revenit la sentimente ceva mai bune. „Sunt doar chestii de moment. Dacă simt că trebuie să spun ceva, o voi spune. Nu este nimic personal, doar chestii de moment. El are dreptul să spună ceea ce are de spus, așa cum fac și eu.

Regret că am spus-o? Probabil. Mi-aș fi dorit să-mi fi ținut gura și să fi fost puțin mai șlefuit cu răspunsurile mele, puțin mai diplomatic. Dar am spus ceea ce am spus și e în regulă.

Sunt doar cuvinte? Se întoarce la viața lui, la familia lui, la fel și meu. Trebuie doar să jucăm unul împotriva celuilalt, nu este ca și cum am fi cei mai buni prieteni, dar e bine, amândoi suntem destul de maturi”, a precizat el.

Toate meciurile din primul tur al CM de la Crucible se vor juca în două sesiuni, iar O’Sullivan și Carter se vor afla la masa de joc pe 22 și 23 aprilie, de fiecare dată de la ora 16:30.

Programul tuturor meciurilor din turul 1 este următorul:

Kyren Wilson (Anglia, 1) – Lei Peifan (China, 39)

Jak Jones (Țara Galilor, 16) – Zhao Xintong (China, a)

Neil Robertson (Australia, 9) – Chris Wakelin (Anglia, 20)

Mark Allen (Irlanda de Nord, 8) – Fan Zhengyi (China, 46)

Ronnie O’Sullivan (Anglia, 5) – Ali Carter (Anglia, 18)

Zhang Anda (China, 12) – Pang Junxu (China, 27)

Si Jiahui (China, 13) – David Gilbert (Anglia, 23)

Mark Selby (Anglia, 4) – Ben Woollaston (Anglia, 44)

John Higgins (Scoția, 3) – Joe O’Connor (Anglia, 30)

Xiao Guodong (China, 14) – Matthew Selt (Anglia, 34)

Barry Hawkins (Anglia, 11) – Hossein Vafaei (Iran, 24)

Mark Williams (Țara Galilor, 6) – Wu Yize (China, 22)

Luca Brecel (Belgia, 7) – Ryan Day (Țara Galilor, 36)

Ding Junhui (China, 10) – Zak Surety (Anglia, 72)

Shaun Murphy (Anglia, 15) – Daniel Wells (Țara Galilor, 49)

Judd Trump (Anglia, 2) – Zhou Yuelong (China, 32)