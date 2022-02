S-au tras la sorți optimile Europa League. Cicîldău și Moruțan vs Barcelona. Cu cine vor juca Mihăilă și Ianis Hagi

După ce joi s-au stabilit și echipele calificate în urma barajului din 16-imi, cele 16 echipe din optimi și-au aflat adversarele.

Cele opt meciuri din optimi sunt următoarele:

România are patru reprezentanți în această etapă a competiției. Atalanta, cu Valentin Mihăilă în lot, o va înfrunta pe Bayer Leverkusen. Rangers, unde este legitimat Ianis Hagi, dar care este accidentat grav, o va întâlni pe Steaua Roșie Belgrad, fosta adversară a CFR-ului.

