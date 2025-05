Sabău nu s-a abținut la conferința de presă

CFR Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 7-a din play-off-ul Superligii.

CFR Cluj a înscris în minutul 35, prin Meriton Korenica.

Partida a fost întreruptă în minutul 62, deoarece sistemul VAR nu funcționa. Același lucru s-a întâmplat în minutul 72, când meciul a fost întrerupt timp de un minut și jumătate.

La conferința de presă, Neluțu Sabău a făcut mai multe precizări.

„Ne-au lipsit multe azi. E clar că nu am pregătit bine jocul, nu am ajuns într-o formă bună la acest joc. Ceva am făcut greșit, e clar. A intervenit acea automulțumire, acea lejeritate. Am crezut că putem aborda cu o asemenea atitudine un derby atât de important. În prima repriză am arătat foarte rău, n-am reușit să facem 4-5 pase consecutive, să dăm un șut pe poartă, am pierdut foarte multe mingi. Asta le-a dat curaj celor de la CFR. Am avut teamă în luarea deciziilor și a venit acel gol. În a doua repriză, am controlat jocul în anumite momente, am avut unele situații, puteam să și egalăm, dar e clar că n-am fost ce trebuia să fim la un joc atât de important.

Discursul la pauză? Că mai rău de atât nu putem să arătăm și nu e normal să ne prezentăm așa la reputația pe care ne-am făcut-o. Am fost fără implicare emoțională, adversarul a fost mereu primul la minge. Trebuie să ne trezim, să ne dăm două palme. N-avem voie să acceptăm să jucăm ca în prima repriză. Am avut două situații în a doua repriză, dar prea puțin.

Să vedem ce putem face în săptămâna care urmează. Sunt trei jocuri foarte importante. Ar fi frumos să terminăm pe locul 4, ar fi o performanță, dar noi încă nu suntem pregătiți de cupele europene. Ăsta e punctul meu de vedere. Poate voi fi contrazis sau voi supăra pe cineva, dar am atât de multă experiență și știu ce înseamnă să mergi acolo și să joci astfel de jocuri. Sunt foarte multe lucruri de pus la punct, dar nu vreau să intru în detalii”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la conferința de presă.

CFR ocupă locul 2 în clasamentul play-off-ului, cu 38 de puncte, la patru lungimi de liderul FCSB, iar U Cluj se află pe locul 4, cu 35 de puncte.