Sabin Ilie, un jucător problematic: ,,A fost cel mai greu de antrenat! Îl lua taică-su şi îl bătea”

Sabin Ilie, fratele lui Adrian Ilie, a jucat la echipe importante din fotbal, însă nu a strălucit la fel de mut ca cel de-al doilea. Un fost antrenor al lui Sabin Ilie a făcut dezvăluiri fabuloase despre acesta.

Gabriel Stan, fost antrenor la FC Braşov, spune despre fostul atacant că a fost unul dintre jucătorii cel mai greu de antrenat. Tehnicianul dezvăluie ce fel de probleme îi crea la formaţia de sub Tâmpa.

Citeşte şi Ilie Năstase a trecut repede peste infectarea cu COVID-19! Cum a fost surprins alături de soţia Ioana

,,Sabin Ilie a fost jucătorul cel mai greu de antrenat. Eu când am venit la FC Brașov pe Sabin Ilie îl dăduse prin Divizia B. Eu îl văzusem pe Sabin Ilie în câteva meciuri jucând pe final, atunci am zis că va ajunge fotbalist. Am cerut să fie readus Sabin Ilie și Mitu la Brașov. Avea 19 ani Sabin Ilie. L-am băgat să joace. Îmi făcea numai prostii și în timpul antrenamentului.

Îl luam, îl trăgeam în vestiar, nu mai ieșea la antrenament, se urca în tren și pleca la Craiova. Îl lua taică-su și îl bătea și el, apoi se întorcea la antrenament. Am pățit asta de vreo 3 ori cu el. Îl cafteam pentru că-mi strica antrenamentele, se hârjonea cu Mitu. De exemplu lucram pentru finalizare și dădea mingea doar aiurea. Îi tot explicam ce să facă dacă vrea să ajungă fotbalist. Îi intra pe o ureche, îi ieșea pe cealaltă.

Am jucat la Baia Mare și l-am băgat titular într-un meci decisiv. Cine pierdea retrograda. Sabin Ilie a dat gol din foarfecă, a făcut 1-1 și ne-am salvat.’‘, a declarat Gabriel Stan, pentru GSP.