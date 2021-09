Săgeți către FCSB: „Când am jucat la Dinamo, i-am bătut de multe ori”

FC Argeș și Chindia au remizat alb în etapa a zecea din Liga 1. Daniel Popa a avut golul în picior, însă a ratat un penalty în minutul 25, astfel că dâmbovițenii se pot considera ghinioniști.

La finalul partidei, atacantul formației târgoviștene a vorbit despre felul în care a ales să execute lovitura de la 11 metri, dându-și cuvântul că nu va mai încerca să repete execuția și la următoarele șanse.

De asemenea, Popa a declarat faptul că abia așteaptă duelul cu FCSB din etapa viitoare, unde speră să-și spele păcate și să introducă mingea în plasă.

”Două puncte pierdute. Dacă eram mai atent și mai concentrat, poate reușeam să marchez din penalty. De data asta am ratat, sper ca data viitoare să le bag banii la băieți și să luăm cele trei puncte. Sincer, eu nu executam în stilul ăsta, nu știu ce a fost în capul meu pe moment, dar la următorul penalty o să bat cum băteam înainte.

Am încredere în mine și sunt sigur că o să marchez. Aștept următorul meci, vreau să marchez și să demonstrez că astăzi a fost un incident că am ratat. Când am jucat la Dinamo, i-am bătut de multe ori (n.r. pe FCSB, următoarea adversară a Chindiei)”, a declarat Daniel Popa, la finalul jocului din Trivale.