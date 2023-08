Șansele ca Marius Șumudică să preia “U” Cluj-Napoca sunt nule: „Echipa are un antrenor bun, performant! Restul e cancan”

În ultima vreme au apărut informații că antrenorul Marius Șumudică va prelua “U” Cluj-Napoca, pregătită de Anton Petrea.

„U Cluj-Napoca are un antrenor bun, performant! Restul e cancan”, susține Emil Boc

Șumudică, rămas fără angajament după despărțirea de echipa saudită Al-Raed, ar fi cerut 500.000 de euro pe sezon, pentru el și staff-ul lui. “U” Cluj-Napoca are ca principal sponsor Consiliul Local, iar primarul urbei, Emil Boc, a negat că Șumudică va fi numit antrenor.

„Sunt consternat. Eu am cerut celor din club să mă informeze măcar cu 1 minut înainte de orice lucru pe care îl fac. O spun cu toată sinceritatea, Universitatea Cluj are antrenor, îl are pe Toni Petrea.

E un antrenor bun, performant. Cine putea să creadă că mergi la Craiova și îi bați pe teren propriu? A fost o mobilizare de excepție sub conducerea sa.

Nu știu să fiu intervenit vreun eveniment de altă natură. Vom avea ședință de Consiliu Local și îl voi întreba pe președintele Radu Constantea. Universitatea are stabilitate, are antrenor, are susținerea orașului.

Îi așteptăm pe băieți să vină de la Mediaș cu trei puncte pentru că au demonstrat că se poate. Restul e cancan”, a spus primarul, conform stiridecluj.ro.

„Știu că e greu să fim în play-off”, recunoaște Emil Boc

Emil Boc și-ar dori ca “U” Cluj-Napoca să se califice în play-off-ul Superligii, dar știe că acest obiectiv este greu de îndeplinit.

„Am respect pentru Șumudică, dar nu am avut nicio idee în această direcție sau vreo discuție. Fiecare își caută locul pe această piață. Repet, ’U’ are un antrenor pe care îl cunosc, e un om serios, profesionist, a demonstrat și la FCSB.

Aici are independență totală, are stabilitate financiară, un climat stabil al orașului și un brand fantastic al orașului în spatele său. Știu că e greu să fim în play-off, dar ar trebui să fim într-o zonă confortabilă pe care să putem construi.

Până când clubul nu scoate un cuvânt, lumea trebuie să știe că avem antrenor. Clubul nu are vreun motiv să scoată vreun cuvânt. Avem antrenor, avem echipă, avem totul în regulă”, a încheiat edilul.