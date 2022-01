Șansele Simonei Halep de a câștiga Australian Open: „Va reveni în Top 3 WTA!”

Sportiva din România așteaptă cu nerăbdare participarea la primul mare turneu din acest an, iar prestațiile jucătoarei în vârstă de 30 de ani au impresionat la scară largă!

Simona Halep este pe val în acest moment, iar triumful de la Melbourne Summer Set 1 este primul semnal al revenirii de formă a fostului lider mondial. Acum, pentru constănțeancă urmează participarea la Australian Open, iar fostul mare tenismen, Mats Wilander, a vorbit despre șansele româncei de a se impune în primul Grand Slam al stagiunii.

„Simona Halep va fi foarte dificil de învins. Nu o să „ucidă” pe nimeni pe teren în materie de putere, dar nu așa a câștigat cele două titluri de Grand Slam pe care le are în palmares. E foarte experimentată, nu e o jucătoare în vârstă, dar are experiență în comparație cu majoritatea adversarelor sale. E adevărat că nu are armele adversarelor sale, dar cred că depinde doar de ea dacă va mai câștiga titluri de Grand Slam. Apare mereu pe teren pregătită să lupte, va fi foarte greu pentru oricine o întâlnește.

Cred că Simona are șanse foarte mari să se lupte pentru cea mai înaltă poziție în clasamentul WTA. Cred că e mult mai simplu să fii sus în clasament decât să câștigi un Grand Slam. Ca să fii pe locurile 1, 2 sau 3 tot ce trebuie să faci e să fii constant. Ca să câștigi un Grand Slam ai nevoie de noroc, ai nevoie să nu întâlnești o jucătoare precum Sabalenka, o tenismenă care lovește foarte puternic. Totuși, cred că încrederea ei crește de fiecare dată când e la un turneu major. Cred că va mai cuceri un titlu de Grand Slam și dacă continuă să joace ca până acum, va reveni în Top 3 WTA”, a spus Mats Wilander, potrivit eurosport.ro.