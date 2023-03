Săpunaru îi răspunde acid lui Dan Petrescu

Căpitanul lui Rapid, Cristi Săpunaru, s-a amuzat de reacția rivalilor de la CFR Cluj după ce au declarat că au fost dezavantajați de arbitraj în meciul care s-a terminat 2-2. Este vorba despre faza în care Maglica a marcat un gol, însă VAR a considerat că era în afara jocului.

„Cred că s-a văzut și la televizor, am avut multe ocazii de a marca, dar n-am reușit să o facem. Cred că meritam să câștigăm acest meci. Ce ne-a lipsit? Un gol în plus. (…)

Zic cei de la CFR Cluj că meritau victoria și că a fost gol valabil?! Dacă și cu VAR începem să ne plângem… Să joace roboții! Dacă VAR a anulat golul, înseamnă că a fost ofsaid (…)

Eu i-am felicitat pe colegi pentru meci, în vestiar, păcat că n-am câștigat. Eu consider că Rapid merita victoria. Nu e prea mult farmec al vieții, avem și o lozincă: «Ăsta-i Rapidul din Giulești / Iubește-l și-ai să înnebunești!». Asta e, ce să facem? Am dat tot ceea ce am avut mai bun”, a declarat Cristi Săpunaru.

Liderul Rapidului a mai spus că echipa sa nu se bate la titlu. „Noi nu am vorbit niciun moment de titlu, noi ne batem pentru Europa. Nicio secundă nu am vorbit de titlu”, a mai spus Săpunaru.