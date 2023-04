Săpunaru: „Plec de la Rapid cu cea mai mare plăcere. Să vină alții mai buni!”

Cristi Săpunaru (39 de ani), căpitanul Rapidului, a analizat înfrângerea suferită de giuleșteni duminică seară, scor 1-3, pe terenul CS Universității Craiova, în play-off-ul Superligii.

„Da, am jucat cu un om în minus după eliminarea lui Costache, dar nu cred că putem să imputăm lucrul ăsta meciul acesta. Suntem 10 inși care trebuie să-l ajute să treacă și peste asta, indiferent de ce se întâmplă.

Cred că cei de la Craiova au câștigat meritat. Am încercat să ținem de 1-0, după care a avut Cîmpanu acel șut senzațional. După aceea am încercat să ținem de 1-1 și nu am reușit până la sfârșit”, a spus Cristi Săpunaru.

Întrebat despre scandările de la finalul meciului, când ultrașii le-au cerut lui Adrian Mutu și jucătorilor să plece, Săpunaru a replicat:

„Suntem la Rapid, de aia e presiune. Atât timp cât arăți la Rapid că-ți dorești să câștigi și dai totul pe teren nu o să-ți spună nimeni nimic, chiar dacă pierzi și cu 5-0. Nu știu dacă Adi Mutu este vinovatul. Suntem toți vinovați, pentru că noi am jucat.

Noi suntem răspunzători pentru rezultatele pe care le-am avut până acum. Trebuie să ne revenim mental în această săptămână și ne vom da silința să câștigăm meciul cu FCSB.

Dacă este nevoie să plec, o să plec cu cea mai mare plăcere. Dacă sunt nemulțumiți noi plecăm, nicio problemă. Avem bărbăție. Nu e nicio rușine să plecăm, să vină alții mai buni!”, a mai precizat Cristi Săpunaru.