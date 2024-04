Săpunaru, sincer după eșecul contra CFR-ului: ”Ne e rușine de suporteri!”

CFR Cluj a câștigat meciul cu Rapid, scor 4-1, pe Giulești.

Daniel Bîrligea a înscris primele trei goluri, iar Cristi Manea a înscris ultimul gol.

După meci, Săpunaru a oferit mai multe declarații.

”Mai bine nu începea cu un. Nu am nicio explicație pentru prima repriză. Singura chestie pe care pot s-o spun, nici el (n.r.- arbitrul) nu a văzut foarte bine… Era aut pentru noi, dar a dat corner și de acolo a început dezastrul. O primă repriză de coșmar, în a doua am încercat să revenim…

Mai era ceva de spus în vestiar (n.r.- la pauză)? Singura chestie pe care le-am spus-o a fost să jucăm fotbal în repriza a doua că ne facem de râs. Ne e rușine de suporteri, de toată lumea. Dacă nu ne schimbăm mentalitatea și nu înțelegem că la fotbal nu e atât de simplu, o să cădem în prostie și o să ne batem pentru locurile 5-6.

Era obligatoriu să câștigăm, mai ales în fața suporterilor. E plin stadionul la fiecare meci, iar noi le oferim zile fripte. Am fost penibili, ce să mai? Trebuia să schimbăm 11 jucători la pauză, să intre alți 11. E de vină Mister pentru prima repriză? Trebuie să realizăm și noi jucătorii că atunci când se schimbă un antrenor în mare proporție e vina noastră.

Sunt prea supărat, nu știu… Nu țin minte o repriză ca asta în sezonul acesta. Ce luptă să continuăm? Mai facem calcule? Trebuie să câștigăm următorul meci, să ne prezentăm la meci, nu ca azi”, a spus Săpunaru.