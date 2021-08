Sar scântei înainte de Rapid – FCSB: „Or să vadă duminică pe pielea lor!”

Cele două echipe se vor întâlni duminică, de la ora 21:30, în runda cu numărul 5 din noul sezon de Liga 1!

După un start ca din tun la revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc, rapidiștii așteaptă acum primul duel tare din Liga 1. Cu 10 puncte acumulate în primele patru etape, elevii lui Mihai Iosif vor primi vizita celor de la FCSB, în fața propriilor suporteri, pe Arena Națională.

După ce Cristi Săpunaru și Alexandru Dandea au încins atmosfera la nivel declarativ încă de zilele trecute, acum, Andrei Cordea a ținut și el să le răspundă giuleștenilor. Noul favorit al lui Gigi Becali a mărturisit că nu i s-au părut ok afirmațiile rapidiștilor și le-a transmis acestora că vor vedea pe pielea lor ce înseamnă să joace împotriva FCSB-ului.

”Este un derby, am văzut ce a declarat şi Dandea, e OK dacă el crede asta, o să jucăm aici, o să fie atmosferă foarte frumoasă şi de abia aştept să treacă săptămâna să jucăm. O să intrăm concentraţi 100% şi ne dorim să câştigăm, pentru că oarecum ne-a deranjat ce au declarat ei.

Ce a declarat Dandea nu mi s-a părut foarte OK şi or să vadă duminică pe pielea lor, o să fie un derby foarte greu. Atacul nostru este mult mai bun decât al lor. Sunt fericit aici, m-am integrat foarte bine, am colegi cu calitate foarte bună şi mă ajută să cresc în joc”, a spus Andrei Cordea.

Ce a declarat Alexandru Dandea, după ultimul meci al Rapidului

”Doar trei puncte atât, nu avem mare rivalitate cu ei. (De ce?) Sunt echipă nou-înfiinţată, după cum zice toată lumea… Ce să zic? Este o echipă foarte bună, o să se întâlnească două echipe bune ale campionatului, soarta se va decide pe teren”, a spus Dandea, la finalul meciului cu FC Argeș.