„Sărbătoare” la Reading! Fanii au celebrat 250 de zile de când George Pușcaș nu a mai marcat

George Pușcaș are parte de un sezon de coșmar în tricoul celor de la Reading, iar criza prin care trece atacantul tricolor pare că este una fără sfârșit, ajungând la nu mai puțin de 29 de meciuri consecutive fără gol marcat. Ultima dată a înscris pe 5 aprilie 2021, în meciul dintre Reading – Derby 3-1.

”Felicitări atacantului pentru că a ajuns la 250 de zile fără gol”, au scris fanii după West Bromwich Albion – Reading 1-0, meci din etapa a 22-a a ligii secunde engleze.

Congratulations to him on reaching 250 days goal-free! https://t.co/gdlld55wdW

— Days Since George Pușcaș Scored for Reading (@SincePuscasGoal) December 11, 2021