Sârbii au de gând să facă un meci mare la Cluj: „Nu ne vom relaxa! Vom folosi cea mai bună echipă”

CFR Cluj are o misiune extrem de dificilă în această seară, astfel că este obligată să facă tot posibilul pentru a întoarce scorul de 0-4 din meciul tur, contra celor de la Steaua Roșie Belgrad!

Cu un parcurs fără greșeală în Liga 1, campioana României și-a arătat limitele în cupele europene, astfel că eliminarea din preliminariile Champions League a fost primul mare insucces pentru Marius Șumudică pe banca ardelenilor. Înfrângerea din Serbia îi poate trimite însă pe „feroviari” doar în Conference League, noua competiție înființată de UEFA.

Cu gândul de a întoarce scorul în Gruia, jucătorii CFR-ului sunt avertizați însă de Dejan Stankovic, actualul antrenor al celor de la Steaua Roșie. Fostul mijlocaș al Interului a dezvăluit că va folosi cea mai bună formulă și va trata meciul la victorie, în ciuda rezultatului categoric din partida tur.

„Când joci împotriva unui club serios, cu o istorie bogată, trebuie să te comporți adecvat. Trebuie să abordăm jocul corect, pentru că nu-mi doresc niciun scenariu neprevăzut. Vom folosi cea mai bună echipă. E mai bine că venim cu 4-0 aici, nu cu 0-0, dar asta nu ne schimbă atitudinea față de adversar.

Nu le voi permite jucătorilor să se relaxeze, d-asta mă plătește clubul. Nu cred că va exista relaxare și nici nu cred că diferența din primul meci este reală. Ambele echipe se aflau într-o situație dificilă, iar Clujul, aflată sub presiune, nu a obținut ce și-a dorit, dar rezultatul din tur este și meritul nostru.

Am pierdut cu echipa națională 0-6, la Inter am avut meciuri încheiate 0-4, 2-6, 2-5. Ce legătură are? Nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Orice e posibil, dar voi face totul să rămânem în meci. Mentalitatea mea asta e și nu ne vom relaxa”, a declarat Dejan Stankovic, citat de Espreso.