Scandal în vestiarul lui Inter Milano: „M-au surprins cuvintele care au urmat”

După înfrângerea cu 2-0 suferită luni de Inter Milano în faţa lui Fluminense, în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale a Cluburilor 2025, Lautaro Martinez i-a îndemnat pe „cei care nu vor să rămână” să „plece”. În timp ce căpitanul nu a dat nume, preşedintele său Giuseppe Marotta a sugerat că argentinianul se referea la mijlocaşul ofensiv turc.

„După accidentarea pe care am suferit-o în finala Ligii Campionilor, am decis totuşi că ar trebui să însoţesc echipa în Statele Unite”, a declarat jucătorul în vârstă de 31 de ani. „Din păcate, în timpul antrenamentului din Statele Unite, am suferit o altă accidentare într-o zonă complet diferită. Diagnosticul: o ruptură musculară”.

„Această accidentare m-a împiedicat să fiu pe teren în timpul acestui turneu. Nu există niciun alt motiv. Nu există nimic altceva”, a declarat Hakan Calhanoglu, respingând posibilitatea ca absenţa sa să fie legată de o eventuală plecare. „Ieri (luni), am pierdut. Şi asta m-a durut. M-am simţit trist, nu doar ca jucător, ci şi ca cineva căruia îi pasă”.

Hakan Calhanoglu spune că a pus mâna pe telefon după înfrângere pentru a-şi suna coechipierii şi „a-i încuraja”. „Ceea ce m-a surprins şi mai mult au fost cuvintele care au urmat. Cuvinte care lovesc puternic. Cuvinte care dezbină, nu care unesc”, a spus cel care poartă tricoul lui Inter Milano din 2021, încercând să înţeleagă izbucnirea coechipierului său.

Umilită în finala Ligii Campionilor de PSG (5-0) şi a doua în Serie A, Inter Milano şi-a încheiat sezonul fără niciun trofeu. „Respect orice opinie, chiar şi cea a unui coechipier, chiar şi cea a preşedintelui clubului. Dar respectul nu este o stradă cu sens unic”, a adăugat Hakan Calhanoglu. „Întotdeauna am arătat respect pe teren şi în afara lui şi cred că în fotbal, ca şi în viaţă, adevărata forţă stă în respect, mai ales când emoţiile sunt mari. Nu am trădat niciodată acest club. Nu am spus niciodată că nu sunt fericit la Inter”.

Sub contract până în 2027, Hakan Calhanoglu a mărturisit că „a avut oferte în trecut, oferte tentante”. „Dar am rămas”, şi-a amintit el. „Pentru că în adâncul meu ştiu ce înseamnă acest tricou pentru mine şi am crezut că acţiunile mele au fost clare. Am avut onoarea de a purta banderola de căpitan pentru ţara mea. Şi am învăţat că a conduce înseamnă să-ţi susţii echipa, nu să arăţi cu degetul (…) Ce ne rezervă viitorul acum, vom vedea. Dar istoria îşi aminteşte întotdeauna de cei care au rămas pe poziţie, nu de cei care au strigat cel mai tare.”