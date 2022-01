Scandal uriaș în tenisul mondial! Autoritățile australiene au intervenit și l-au trimis pe Djokovic acasă

Novak Djokovic ar fi urmat să joace la Australian Open, după ce a fost scutit de regulile de vaccinare. Cu toate acestea însă, staff-ul său nu a completat corect cererea de viză, iar autoritățile australiene s-au autosesizat și au luat primele măsuri. Concret, liderul ATP a fost trimis acasă și nu va lua parte astfel la primul mare Grand Slam al anului.

Decizia a fost comunicată și de Scott Morrison, premierul australian. Acesta a confirmat faptul că Novak Djokovic va fi trimis înapoi în Serbia, din cauza faptului că nu este vaccinat și că nu a prezentat dovezi suficiente pentru a primi o derogare.

„Viza domnului Djokovic a fost anulată! Regulile sunt reguli, mai ales când vine vorba de granițele noastre. Nimeni nu este deasupra acestor reguli. Politicile noastre puternice de frontieră au fost esențiale pentru ca Australia să aibă una dintre cele mai scăzute rate de deces din lume din cauza COVID, continuăm să fim vigilenți”, a scris premierul Australiei pe Twitter.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.

