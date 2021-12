Schimbare de planuri la CFR Cluj! Camora: „Acesta e obiectivul nostru acum”

CFR Cluj a învins-o pe CS Mioveni, scor 1-0, și păstrează distanța de opt puncte față de FCSB, formația de pe locul secund.

La finele meciului din Gruia, Mario Camora s-a arătat mulțumit de victoria obținută și a declarat că echipa va arăta și mai bine de acum încolo.

Căpitanul de 35 de ani al ardelenilor a anunțat noul obiectiv al echipei. Acesta dorește să mărească distanța în vârful clasamentului față de FCSB până la play-off, mai ales că gruparea antrenată de Dan Petrescu a fost eliminată din cupele europene.

”În campionat noi până acuma am făcut un campionat extraordinar, cum ai spus și tu, avem 7 victorii la rând și suntem foarte bine, dar încă nu s-a câștigat nimic. Terenul a fost un pic greu că a plouat, ei s-au apărat foarte bine, organizat, cea mai mare problemă pentru noi e că nu am mai ținut de minge, echipa a rămas un pic lungă. Dar cel mai important e că nu am primit gol și avem încă o victorie.

Suntem favoriți pentru că suntem pe primul loc. E bine că depindem numai de noi, dar noi până la play-off sper să mărim distanța, acesta e obiectivul nostru acum și trebuie să luptăm fiecare meci. Avem numai în campionat, avem timp să ne recuperăm cât mai bine și să luăm pas cu pas”, a declarat Mario Camora, după victoria cu CS Mioveni.