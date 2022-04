Scrisoarea deschisă a lui Gheorghe Tadici! Ce măsuri propune antrenorul pentru redresarea handbalului românesc

Federația Română de Handbal (FRH) își va alege președintele pentru următorii patru ani pe 28 aprilie. Antrenorul Gheorghe Tadici a semnat o scrisoare deschisă în care a propus câteva măsuri pentru redresarea handbalului românesc.

Gheorghe Tadici a tras mai multe semnale de alarmă în ultimii 4 ani

Fost selecționer al naționalei feminine, Gheorghe Tadici transmite nemulțumirile sale vizavi de situația în care se află handbalul românesc. Experiența pe care o are în acest sport îi permite să prezinte „măsuri concrete” pentru redresarea acestui sport.

„Handbalul feminin românesc se apropie de finalul unei noi campanii de calificare la un Campionat European. După foarte mulți ani, avem emoții pentru obținerea calificării.

Evoluția echipei în aceste calificări, coroborată cu evoluția de la ultimul Campionat Mondial ne arată cam pe unde suntem în handbalul mondial. În ultimii 4 ani am făcut numeroase declarații prin care am încercat să trag un semnal de alarmă, astfel încât handbalul feminin românesc să nu aibă soarta handbalului masculin.

Din păcate, nu am fost luat în seamă. La 70 de ani, pot să spun că Gheorghe Tadici nu mai are nimic de demostrant în handbalul românesc și nu lupt pentru o miză personală.

Vă adresez această scrisoare deschisă pentru că am sesizat că sunt mulți oameni din handbal care conștientizează declinul în care ne aflăm dar evită să spună lucrurilor pe nume de teama unor eventuale consecințe”, scrie tehnicianul.

„Ne aflăm într-un declin continuu”, precizează Gheorghe Tadici în scrisoarea deschisă

„Din păcate, cei care răspund de soarta handbalului românesc ne spun că ‘echipa progresează’ și se declară ‘mulțumiți’. Din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă nu este că am terminat pe locul 13 un Campionat Mondial sau că avem emoții pentru o calificare la Campionatul European.

Problema noastră este că cei care conduc destinele handbalului par să nu își dea seama că ne aflăm într-un declin continuu și că trebuie să luăm măsuri. Am ajuns să ne bucurăm că am surclasat națiuni din lumea a patra a handbalului feminin și să ne facem un titlu de glorie că am ținut piept pentru câteva minute unor echipe de top.

Dacă nu conștientizăm că am ajuns foarte, foarte jos și dacă nu vom lua urgent măsuri, cu siguranță declinul va continua. Avem o Ligă Națională în care se plătesc salarii regești din bani publici.

Este foarte bine că autoritățile publice locale investesc în handbal, dar investițiile trebuie orientate și către interesul public al dezvoltării handbalului românesc. Consider că în această direcție se impune intervenția FRH, prin adoptarea unor măsuri care să urmărească implicarea cluburilor în creșterea și promovarea tinerelor jucătoare românce”, a mai scris el.

Măsurile concrete propuse de Gheorghe Tadici pentru redresarea handbalului românesc

Fostul selecționer a indicat trei soluții pentru redresarea handbalului românesc. „De o bună perioadă de timp, am propus luarea unor măsuri concrete, care consider că pot contribui la redresarea handbalului feminin românesc:

1) – înscrierea în raportul de joc la Liga Națională Feminin a minimum 8 jucătoare de cetățenie română la fiecare joc;

2) – echipele din Liga Națională Feminin să aibă permanent în teren 3-4 jucătoare de cetățenie română;

3) – folosirea ÎN FIECARE JOC la Liga Națională a unei jucătoare U21 minim 15 minute și a unei jucătoare U23 minim 30 minute.

Aceste propuneri au fost susținute cu argumente pe care nimeni nu le-a combătut. Din păcate, în mod inexplicabil, conducerea FRH a refuzat discutarea lor în Consiliul de administrație și chiar în Adunarea generală a FRH.

Doar 3-4 colegi au susținut discutarea acestor propuneri (vicepreședintele Sorin Dinu, Remus Drăgănescu, Alexandru Teuțan și Doru Manea).

În data de 26.03.2021, în ședința Consiliului de Administrație, președintele Alexandru Dedu a susținut că ‘nu este apanajul C.A. pentru a discuta aceste propuneri’ și că ele ar trebui discutate în comisia tehnică de senioare”, a mai notat Gheorghe Tadici.

Gheorghe Tadici critică atitudinea președintelui FRH, Alexandru Dedu

Fostul selecționer a formulat un atac la Adresa lui Alexandru Dedu, președintele FRH. „Menționez că pentru handbalul masculin au fost luate măsuri similare în C.A., fără să fie invocată necesitatea consultării comisiei tehnice de seniori (8 jucători români în raportul de joc, cu 2 permanent în teren).

Prin adresa înregistrată sub nr.1112/09.04.2021, H.C. Zalău a solicitat introducerea pe ordinea de zi a Adunării generale din 26.04.2021 a propunerilor de mai sus, dar solicitarea a fost ignorată.

În data de 02.11.2021 a avut loc o ședința a Comisiei Tehnice Senioare, dar nu au fost puse pe ordinea de zi propunerile pe care le-am făcut. În cadrul ședinței, am provocat totuși o discuție pe marginea lor și cei prezenți au susținut utilitatea unor asemenea măsuri.

Numai că dl Dedu, care a condus toate ședințele Comisiei Tehnice, s-a opus luării unei decizii, susținând că ‘urmează în februarie 2022 alegerile pentru președenția FRH și luarea unei decizii ar fi puțin pripită pentru că propunerile se pot regăsi în programul candidaților’!!!!

Nu mai putem justifica la nesfârșit lipsa rezultatelor la nivel de senioare, invocând carențele cu care sportivele ar veni de la junioare. Din fericire, încă mai avem antrenori pasionați și dedicați la nivel de junioare. Trebuie să contribuim însă cu toții la creșterea și progresul tinerelor jucătoare românce.

Este inacceptabil ca un antrenor din Liga Națională să introducă în teren în mod formal, pentru 3-4 secunde, o jucătoare U21, doar pentru a bifa 1 minut de joc. Asta dovedește o lipsă totală de respect pentru handbalul românesc, care îi oferă un loc de muncă.

Este inacceptabil să fi antrenor de lot și clubul tău să plătească o penalizare de 50.000 lei pentru că nu ai folosit jucătoare U21 și U23, conform regulamentului. Este inacceptabil să fi antrenor la lot și să nu poți selecționa de la echipa ta de club decât o singură jucătoare.

Dacă fiecare dintre cele 4-5 echipe românești de top care joacă în cupele europene ar avea în componență măcar 3-4 jucătoare românce din lotul național, rezultatele echipei naționale ar fi cu siguranță mult mai bune.

Fiecare club trebuie să facă mult mai mult decât să posteze cu mândrie pe rețelele de socializare succesele obținute la echipele naționale de jucătoarele străine pe care le au în lot. Dacă nu ne trezim și nu vom lua urgent măsuri, handbalul feminin românesc va ajunge să nu mai conteze în Europa.

Cu stimă, Prof. Gheorghe Tadici”, își încheie tehnicianul scrisoarea deschisă.