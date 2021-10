Scuza Emmei Răducanu pentru eliminarea de la Indian Wells: ,,Am doar 18 ani! E normal să am slăbiciuni”

Dacă Simona Halep a reuşit calificarea în turul trei la Indian Wells, acelaşi lucru nu se poate spune şi despre Emma Răducanu, reprezentanta Angliei, cu origini româneşti.

Emma Răducanu a ratat şansa de a se lupta cu Simona Halep în meci direct, după ce a fost eliminată de bielorusa Aliaksandra Sasnovich, scor 2-6, 4-6. Astfel, Simona Halep va juca în turul trei de la Indian Wells cu sportiva din Belarus.

La finalul jocului cu Aliaksandra Sasnovich, Emma Răducanu a pus eliminarea din competiţie pe baza tinereţii. Aceasta declară că e normal ca la vârsta de 18 ani să aibă şi anumite slăbiciuni.

,,Ea joacă de atâția ani în circuit, probabil că a fost condusă cu 4-2 de sute de ori (n.r. Emma a avut 4-2 în setul al doilea, dar Aliaksandra a câștigat patru game-uri consecutive). Pentru mine a fost al treilea turneu WTA din acest an. Adică am timp, nu trebuie să mă grăbesc, ci doar să îmi regăsesc concentrarea.

Cu siguranță că înveți din înfrângeri! Nu mai jucasem nicio competiție de o lună, de la US Open. Experiența o dobândești jucând săptămână de săptămână, iar eu sunt atât de neexperimentată… E normal să ai suișuri și coborâșuri, iar Aliaksandra a jucat grozav. Are mai multă experiență și a pus în aplicare un plan mai bun decât al meu. Cred că îmi va lua timp să mă acomodez cu adevărat la ceea ce mi se întâmplă. Înfrângerea de astăzi este o lecție pentru mine. Vreau să spun că am doar 18 ani, e normal să am și slăbiciuni.”, a declarat Emma Răducanu, la finalul jocului cu Aliaksandra Sasnovich.