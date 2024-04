Se confirmă: Reghe a ajuns la fundul sacului – Declarațiile patronului Universității Craiova îl dau de gol pe antrenor

Se confirmă zvonurile că Reghe este la fundul sacului. Declarațiile date de patronul Universității Craiova confirmă situația cumplită financiară în care se află Reghe.

Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, preciza în noiembrie 2023: ”Am câștigat acum, în prima instanță, la comisii, nu știu dacă face sau nu recurs, după care se va pune în executare. 300.000 de euro a rămas, el a propus 150.000, am negociat, după ce am negociat am rămas la 300.000.

Nu am văzut banii, dacă îi primim anunțăm. Orice înțelegere juridică în România trebuie confirmată de justiție. Am câștigat la comisii, cum să îl las? Mai are să îmi dea și niște bani înapoi, nu mulți. Mai puțin de 500.000 de euro”.

Pe lângă datoria rezultată în urma ruperii unilaterale a contractului cu Universitatea Craiova, datorie ce se ridică la 300.000 euro plus penalități, Reghecampf a împrumutat de-a lungul timpului bani mulți pentru uz personal de la Mihai Rotaru. Nici pe aceștia nu a mai vrut să îi returneze.

Datoriile cresc la Reghecampf, iar sumele obținute în urma rezilierii contractelor de la cluburile unde nu reușește să stea mai mult de 3 luni nu îi ajung nici măcar să-și achite datoriile vechi.