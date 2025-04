Se face transferul lui Musi de la FCSB la Dinamo? Andrei Nicolescu dă ultimele detalii de la negocierile cu Gigi Becali

Un nou transfer între FCSB și Dinamo se poate realiza în vara acestui an. Dinamo a făcut o propunere inițială de transfer pentru Alexandru Musi, însă s-au lovit de refuzul categoric al lui Gigi Becali din cauza sumei mult prea mici. Andrei Nicolescu a revenit cu noi detalii.

Musi, dorit în „haită”. Andrei Nicolescu a spus totul despre transferul jucătorului de la FCSB

Jucător tânăr și cu potențial, Alexandru Musi nu a fost tocmai pe placul patronului de la FCSB în acest sezon, fiind astfel des criticat. Viitorul său la echipa „roș-albastră” este unul incert în acest moment.

„Există, cum să nu! Cu siguranță pe telefonul pe care am sunat și atunci am vorbit de mai multe ori. Fiecare club are momentele lui, fiecare dintre noi ne pregătim pentru altceva. Când va fi momentul potrivit vom discuta serios”, a spus Andrei Nicolescu la Fanatik.