Sebastian Vettel ratează prima cursă a sezonului de Formula 1 din cauza coronavirusului

Sebastian Vettel, pilotul german al echipei Aston Martin, a fost testat pozitiv cu coronavirus, astfel că nu va participa la Marele Premiu de la Bahrain, prima cursă a sezonului de Formula 1.

În acest weekend, locul va fi luat de Nico Hulkenberg.

Vettel este al doilea pilot de F1 testat pozitiv înainte de startul sezonului, după australianul Daniel Ricciardo (McLaren), care între timp s-a vindecat.

