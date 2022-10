Secundul de la FC U Craiova 1948 se uită în curtea vecinului: „Dinamo nu mai e ce era odată, cu tot respectul”

Echipa FC U Craiova 1948 a remizat cu Dinamo, în deplasare, 0-0, în prima etapă din Grupa A a Cupei României.

FC U Craiova 1948 se resimte după demisia lui Marius Croitoru, recunoaște Florin Drăgan

Meciul a avut loc la Giurgiu, pe Stadionul „Marin Anastasovici” Giurgiu. După demisia lui Marius Croitoru, echipa olteană este pregătită de secunzii acestuia, Florin Drăgan și Paul Răducan.

La finalul meciului, cei doi și-au criticat elevii că nu au câștigat, în condițiile în care au întâlnit o echipă dintr-o ligă inferioară. FC U Craiova 1948 a ajuns la al patrulea meci fără victorie, dintre care trei în Superligă (2-2 cu CS Mioveni și 0-1 cu FC Botoșani în deplasare și 0-1 cu Chindia acasă).

Precedentul succes datează din 27 septembrie, când oltenii au învins Ripensia Timișoara, cu 4-0, în play-off-ul Cupei României. „Nu e exact ce ne-am dorit, dar trebuie să fim realiști, atât s-a putut, din păcate. Mai puțin important e ce spun eu, important e ce s-a văzut, echipa atât a putut azi.

Cu sigurantă că echipa a resimțit plecarea lui Marius Croitoru, dar nu avem ce face. Așteptăm să vină cineva și sper să reușească să redresese cumva.

Nu știu să vă spun cine trebuie să vină, întrebați conducerea. E posibil ca asta să fi influențat situația echipei”, a declarat Florin Drăgan.

„Dinamo nu mai e ce era odată, cu tot respectul”, consideră Florin Drăgan

Fostul secund al lui Marius Croitoru s-a uitat și în curtea „vecinului” de la Dinamo. „Eu sunt angajatul clubului, dar dacă se decide altceva, nu e nicio problemă, noi suntem obligați să venim zi de zi la serviciu.

Normalitatea era ca FC U să câștige împotriva unui Dinamo, care nu mai e ce era odată, cu tot respectul. Nu știu să vă spun cine poate să vină, chiar îmi pare rău”, a mai spus el.

„Rezultatul Este surprinzător, pentru că noi suntem de Liga 1, iar Dinamo e de Liga 2, dar o parte din jucători au jucat puține minute, poate nici nu au debutat, ca Zanfir.

Dar chiar și așa, noi trebuia să câștigăm. Nu am marcat nici acum, aici e supărător. Nu am pierdut, dar trebuia măcar să marcăm. Implicit, am fi câștigat acest joc”, a completat Paul Răducan.