Secundul lui Iordănescu de la FCSB spune lucrurilor pe nume: „I s-a făcut o mare nedreptate lui Edi!”

Suflarea roș-albastră a primit un adevărat șoc în cursul zilei de duminică, asta după ce patronul echipei a anunțat despărțirea de Edward Iordănescu!

Gigi Becali a făcut dezvăluirea momentului în fotbalul românesc, declarând că a ajuns la un acord de încetare a colaborării cu tehnicianul în vârstă de 43 de ani. Totul s-a întâmplat la doar trei luni de la numirea lui Iordănescu Jr., dar și într-un moment în care FCSB se afla pe un tren ascendent și obținuse nu mai puțin de 7 victorii în ultimele opt jocuri.

Acum, la câteva zile după nefericitul eveniment, Alex Radu a vorbit despre situația creată la gruparea roș-albastră. Secundul lui Edi Iordănescu este de părere că tehnicianului în vârstă de 43 de ani i s-a făcut o mare nedreptate și a ținut să îl contrazică pe Gigi Becali, după ce acesta a negat faptul că jucătorii au plâns în vestiar la plecarea antrenorului.

„Niciodată nu am ieşit în presă, nu am dat declaraţii, nu am creat probleme şi probabil mult timp de acum nu o să mai apar în presă. A fost o zi foarte tristă pentru noi, dar cei de la echipă şi din jurul ei, au avut posibilitatea să constate dacă mai era nevoie, nu doar ce nivel are Edi Iordănescu ca şi antrenor, dar şi ce om este.

Şi da, este adevărat, acei oameni au vărsat o lacrimă pentru că au fost nevoiţi să se despartă de un om şi un antrenor care i-a făcut să se simtă respectaţi, apreciaţi şi protejaţi! I s-a făcut o mare nedreptate lui Edi şi continuă să i se facă. Nu vreau să vorbesc mai multe pentru că totul trebuie să rămână acolo, în vestiar”, a spus Alex Radu pentru Fanatik.