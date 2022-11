Selecționerul danez: Suntem dezamăgiți, am pierdut cu Franța, vrem să câștigăm ultimul meci

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Danemarcei, Kasper Hjulmand, a declarat sâmbătă seara, după eşecul cu Franţa (1-2), la CM 2022 din Qatar, că echipa sa este dezamăgită de înfrângere, dar are ca obiectiv câştigarea ultimului meci din grupă şi calificare în optimi, scrie AFP.

„Am fost aproape de un rezultat bun, am egalat destul de repede. După aceea am avut două ocazii, au avut şi francezii, dar până la urmă au câştigat ei, noi suntem foarte dezamăgiţi. Abia aşteptăm să jucăm ultimul meci din grupă, care va fi ca o finală, miercuri, cu Australiei, şi să revenim pe drumul cel bun. Acum suntem cu spatele la zid, trebuie neapărat să învingem în ultima partidă. Avem o echipă bună, atacanţi buni, jucători buni pe toate posturile. Fotbalul este însă şi despre detalii. Pe Stade de France, în iunie, în Liga Naţiunilor, noi am câştigat cu 2-1, apoi am bătut Franţa şi acasă, în septembrie, cu 2-0. Dar uneori are două feţe, uneori moneda cade pe o parte, alteori pe cealaltă. Acum a fost un joc strâns, Franţa a avut mai multe ocazii decât noi”, a spus Hjulmand.

Întrebat dacă Mbappe este cel mai bun atacant din lume, selecţionerul a spus: „Nu-mi place să evaluez jucătorii: cel mai bun, al doilea… Este un jucător fantastic, dar nu-l clasific”.

Selecţionata Franţei, deţinătoarea trofeului, este prima formaţie calificată în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, după ce a învins echipa Danemarcei cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă, pe Stadium 974 din Doha, în Grupa D.

”Les Bleus” au câştigat prin dubla lui Kylian Mbappe (61, 86) şi, după 4-1 cu Australia, sunt în optimile de finală. Andreas Christensen (68) a marcat golul danezilor, care au doar un punct după primele lor două partide.

Într-un meci destul de echilibrat, Franţa a făcut diferenţa prin vedetele sale, Mbappe, Griezmann şi Lloris.

Cele două echipe s-au întâlnit şi la ediţia precedentă, tot în faza grupelor, scorul final din Rusia fiind de 0-0.

În ultima etapă din grupă, miercuri 30 noiembrie, Danemarca va juca un meci decisiv cu Australia (Al Janoub Stadium – Al Wakrah, 17:00), după ce echipa de la antipozi a câştigat sâmbătă cu Tunisia (1-0). Celălalt meci le va opune pe Tunisia şi Franţa (Education City Stadium – Doha, 17:00).