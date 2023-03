Selecţionerul Iordănescu explică neconvocarea lui Ianis Hagi pentru meciurile cu Andorra şi Belarus: I-am transmis că nu este la capacitate maximă

Selecţionerul Edward Iordănescu a explicat, duminică dimineaţă, neconvocarea lui Ianis Hagi la echipa naţională pentru meciurile cu Andorra şi Belarus, din preliminariile CE-2024. Iordănescu afirmă că a discutat cu jucătorul şi crede că acesta mai are nevoie de timp, mai ales că revine după o perioadă lungă de absenţă.

„Situaţia lui Ianis Hagi nu este un subiect, nu ar fi trebit să fie nici pentru opinia publică. Echipa naţională vine după o perioadă de secetă şi avem nevoie de linişte atât cât se poate. Ianis avea 64 de minute jucate după 13 luni de pauză. Primul jucător pe care l-am sunat când au apărut discuţiile a fost Ianis Hagi. Am ţinut în această perioadă legătura cu el, i-am transmis că nu este la capacitate maximă, că noi considerăm că încă mai are nevoie de timp, de sprijin, că suntem alături de el. Dar trebuie să aibă puţină continuitate ca să fie zero riscuri când îl aducem. O formă mai mare de respect şi de susţinere pentru un jucător decât să te sune antrenorul, selecţionerul tău, şi să-ţi dea aceste explicaţii, nu cred că există. Ianis este foarte important, un jucător cu potenţial deosebit, dar considerăm că mai are nevoie de puţin timp. Era uşor să-l punem pe lotul lărgit, nu ne costa nimic dar i-am explicat că nu făceam decât să răscolim lucrurile, să agităm spiritle, să dezvoltăm eventuale comentarii, aşa că am considerat înţelept să nu-l convocăm. Ca să-l aducem din Glasgow aici, apoi în Andorra, apoi iar aici şi să plece înapoi în Scoţia, neavând garanţia că-i putem oferi câteva minute, era un lucru pe care nu-l consideram constructiv. Ianis a avut mereu sprijinul nostru, am avut această discuţie clarificatoare cu el. Responsabilitate este în totalitte a mea, deciziile îmi aparţin şi este ceea ce eu mi-am asumat. Îl aşteptăm ânapoi cu putere. Relaţia mea cu Ianis rămâne neschimbată şi din punctul meu de vedere această problemă nu mai există”, a spus Iordănescu.

Întrebat despre faptul că a Florinel Coman se afla în aceeaşi situaţia, dar totuşi a fost convocat în toamnă, Iordănescu a răspuns: „Situaţia cu Florinel Coman nu suportă comparaţie. El venea după o accidentare complet diferită de Ianis. El venea în putere maximă. nu vorbim de 13 luni de pauză. Era o perioadă în care naţionala era angrenată în Liga Naţiunilor. Acum vorbim de a fi sau a nu fi la Euro. Acum punctul pierdut nu ni-l mai întoarce nimeni. Mi-a fost mult mai uşor să-l aduc pe Coman de la Bucureşti la Bucureşti, să-l integrez, decât să-l aduc pe Ianis pe patru avioane şi să pierd timp din recuperarea lui, S-a vorbit şi despre lipsa mea de tact, de diplomaţie. Nu mai sunt aici să fiu diplomat, am avut un an la dispoziţie, acum totul e concentrat pe campanie”.

Echipa naţională va juca în compania Andorrei, în deplasare, la 25 martie, iar trei zile mai târziu va întâlni Belarus, în preliminariile CE-2024.