Selecționerul Marocului, calm după ce a trimis-o acasă și pe Portugalia: ”Încă nu am făcut nimic!”

Echipa naţională a Marocului a învins sâmbătă naţionala Portugaliei, scor 1-0, şi a devenit prima echipă africană din istorie calificată în semifinalele Cupei Mondiale la fotbal.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Youssef En Nesyri, în minutul 42, când a înscris cu o lovitură de cap, din centrarea lui Attiat-Allah.

Cristiano Ronaldo a început meciul ca rezervă şi a fost introdus în teren în minutul 51. Maroc este neînvinsă cu Walid Regragui pe banca tehnică.

După această performanță, Maroc este prima țară din Africa care ajunge în semifinalele Campionatului Mondial.

La finalul meciului, selecționerul din Maroc, Walid Regragui, a oferit mai multe declarații.

”Încă nu am făcut nimic și cred că Marocul va exploda cu această zi de bucurie. Suntem foarte mândri de ce am reușit să realizăm. După ce am devenit prima echipă africană să fim în sferturi la Mondialul din 1986, am devenit astăzi prima echipă africană care s-a calificat în semifinalele unui Campionat Mondial”, a spus Walid Regragui, potrivit Hibasport.