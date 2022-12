Selecționerul Marocului, despre Mbappe: „Este noul Pele!”

Walid Regragui (47 de ani), selecționerul naționalei Marocului, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Kylian Mbappe.

„Kylian Mbappe este noul Pele. Deja îi calcă pe urme și îi bate recordurile. Sper că va câștiga titlul mondial.

Va fi o finală echilibrată între Argentina și Franța. Argentina a acumulat multă încredere și îl are pe Leo Messi, care este în formă maximă. Franța se apără bine, nu are probleme atunci când nu se află în posesia mingii și are jucători foarte rapizi. Cred că șansele sunt 50-50”, a spus Walid Regragui, potrivit Mundo Deportivo.

„Franța poate face o dublă istorică. Nu mai au nimic de demonstrat, pe lângă ce au făcut în ultimii 20 de ani, pentru a ne da seama că sunt cei mai buni din lume.

Și eu sunt mândru de acest lucru, pentru că m-am născut în suburbiile Parisului și sunt un produs al școlii franceze de fotbal. Jucătorii naționalei Franței sunt criticați foarte mult, însă sunt cei mai buni din lume”, a mai spus Walid Regragui, conform sursei citate.