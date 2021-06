Selecționerul Ungariei chiar ar fi putut ajunge în România! Echipa care s-a interesat de el

Jocul Ungariei de la ediția actuală a Euro 2020 a fost foarte lăudat, iar selecționerul maghiarilor, italianul Marco Rossi, a ajuns în centrul atenției grație evoluției și rezultatelor reușite de vecinii noștri. Puțini știu însă că destinul antrenorului de 56 de ani se putea schimba în urmă cu trei ani, chiar înainte să semneze contractul cu Federația Maghiară de Fotbal. Ioan Ovidiu Sabău, coleg al italianului la Brescia în anii `90 i-a propus să devină tehnicianul celor de la U Cluj. Președinte al ardelenilor la acel moment, fostul internațional a fost refuzat la vremea respectivă, pentr că Rossii tocmai se afla în tratative pentru preluarea conducerii selecționatei Ungariei.

„Am fost colegi de cameră la Brescia. M-a luat cu el în cameră să mă ajute. Lucescu ne-a pus în camere cu italieni, să nu stăm românii împreună, ca să învățăm limba. Și am ajuns să ne vizităm și cu familiile, am făcut și o vacanță împreună, soțiile se înțelegeau, caracterele noastre se potriveau. Am rămas în relații foarte bune.

Cand era în Slovacia l-am sunat și chiar i-am făcut o ofertă să vină în România, la U Cluj. Și mi-a spus: <<Acum sunt în discuții să preiau naționala Ungariei, poate cu altă ocazie>>. Apoi am tot ținut legătura. A preluat naționala și am mai vorbit”, a povestit Ioan Ovidiu Sabău pentru Pro Sport.

Într-un interviu acordat pentru Gazeta Sporturilor zilele trecute, Mircea Lucescu îl recomanda pe Marco Rossi ca pe o posibilă soluție pentru banca tricolorilor în viitor, apreciere ce a fost amendată imediat de Anghel Iordănescu. Peninsularul a antrenat până acum doar echipe de club din Italia, Ungaria și Slovacia, iar naționala Ungariei este prima reprezentativă pe care o pregătește în cariera sa de tehnician începută în 2004.