Semn de întrebare pus în prinvința lui Eugen Neagoe la Craiova: ”Poate Rotaru să îl controleze cu banii lui?”

Eugen Neagoe este aproape de Craiova.

El își dorește să își rezilieze contractul cu U Cluj.

Bogdan Cosmescu a analizat posibilitatea ca antrenorul să ajungă în Bănie.

”Problema e ca Neagoe e un timp combativ, un antrenor cu personalitate. Acolo Ivan, Markovic ştiu… ei au vrut să îl curăţe pe Rădoi. Cum poţi tu, Neagoe, să te iei de Ivan.

Bine, poate nu e nevoie. Poate se pregăteşte, dar dacă e nevoie. Eu l-aş fi lăsat pe Bon, dacă tot vrei să te bagi cum vrea Rotaru şi Cârţu. Este clar că domnul Rotaru se implică aproape la fel de serios Becali.

Este clar că Rotaru vrea să vândă jucători… Rădoi nu a putut fi controlat. Pentru că Rădoi are foarte mulţi bani…bravo lui. I-a făcut ca jucător.

El vrea să facă treabă. Cum o face el. El vrea să facă cum crede el. Pe Rădoi nu îl sperii cu banii tăi, Mihai Rotaru. Are şi el destui bani. Nu ştiu dacă mai mulţi ca tine, dar are destui. Pe piţurcă nu îl sperii, că are bani. Degeaba ai tu bani… Poate că pe Eugen Neagoe poţi să îl sperii cu treaba asta”, a spus Bogdan Cosmescu, la Orange Sport.